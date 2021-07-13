ГРАФИК | Седьмая с конца в ЕС. При нынешних темпах вакцинации Эстония не достигнет цели в 70%

В случае, если темпы вакцинации сохранятся, по подсчетам издания Politico, к концу астрономического лета, то есть к 22 сентября в Эстонии будет вакцинировано 69% взрослого населения. С этим показателем Эстония займет 22 место среди европейский стран, немного не дотянув до поставленной цели в 70%.