13.07.2021, 13:55
ГРАФИК | Седьмая с конца в ЕС. При нынешних темпах вакцинации Эстония не достигнет цели в 70%(15)
Foto: Argo Ingver
По сравнению с показателями двухнедельной давности Эстония обогнала по тему вакцинации от коронавируса три страны ЕС (Хорватию, Словению и Словакию), однако темпы должны быть еще выше, пишет Eesti Päevaleht.
В случае, если темпы вакцинации сохранятся, по подсчетам издания Politico, к концу астрономического лета, то есть к 22 сентября в Эстонии будет вакцинировано 69% взрослого населения. С этим показателем Эстония займет 22 место среди европейский стран, немного не дотянув до поставленной цели в 70%.
Смотрите график!