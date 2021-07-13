футзал аргентины: чемпионат будет спасён!

Весной Аргентина оказалась в очень сложной эпидемиологической ситуации, связанной со стремительным ростом заболеваний индийским штаммом COVID-19, и правительство страны было вынужденно ввести ряд серьезных ограничений, которые коснулись и видов спорта, проводящихся в залах. Таким образом, последний тур чемпионата Аргентины по футзалу состоялся два с половиной месяца назад, и его дальнейшая судьба буквально подвисла в воздухе. Однако на минувшей неделе, наконец, появилась конкретная информация, которая, безусловно, обрадует любителей спорта: чемпионат будет доигран!

Первые матчи после возобновления планируется провести 17 июля, однако есть небольшая оговорка: рестарт чемпионата состоится, если ситуация в стране останется под контролем здравоохранительных органов. Но на данный момент все идёт к тому, что ничто не помешает долгожданному возобновлению. Пока федерация футбола Аргентины не объявляла в каком формате будет доигран сезон и сколько матчей планируется сыграть, но, скорее всего, организаторы пойдут по пути прошлого сезона, когда все матчи были сыграны на нейтральной площадке в наиболее благоприятной части страны. Одно можно сказать точно: игры будут проходить без присутствия зрителей.

Планируется, что помимо Примеры, свои матчи возобновят и клубы Сегунды, однако ориентировочная дата рестарта второго дивизиона пока неизвестна. Чемпионат среди женских клубов должен быть возобновлён 24 июля, но опять же при условии стабильной ситуации с количеством заболевших в стране.

Отметим, что со старта сезона-2021 клубы успели провести лишь четыре тура. Недавний победитель Кубка Либертадорес «Сан-Лоренцо» с девятью очками делит первое место с «Камионерос» и «Пиночо».