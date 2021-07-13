ЧП и криминал
13.07.2021, 13:32

Двое в стельку пьяных мужчин пошли купаться: одного спасли, второй пропал

 (11)
Purjuspäi tehtud supluse järel vajas üks mees päästmist ning teine seni kadunud
Purjuspäi tehtud supluse järel vajas üks mees päästmist ning teine seni kadunud
Foto: Taavi Sepp
В понедельник вечером спасателей вызвали на озеро Сууре-Камбья, где тонул человек. Как позже выяснилось, купаться пошли двое — второй мужчина пропал, его до сих пор не нашли.

12 июля в 21:56 поступило сообщение, что в деревне Сууре-Камбья человек находится в беде. Звавшего на помощь мужчину заметили находившиеся на оздоровительной пробежке люди. Они вытащили мужчину на берег и передали скорой помощи.

Выяснилось, что он пошел купаться не один, а с другом, который пропал. Спасателям до сих пор не удалось найти его в воде, поиски закончились около 23:00, во вторник их продолжила полиция.

Согласно первоначальным данным, оба мужчины перед купанием употребляли алкоголь. В их компании был еще и третий мужчина, который недавно чуть было тоже не утонул.

Спасатели предупреждают, что алкоголь и купание — опасная смесь. У пьяного человека притупляется ощущение опасности и координация, что может привести к трагическим последствиям.

Оставить комментарий Читать комментарии (11)