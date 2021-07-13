Двое в стельку пьяных друзей пошли купаться: 29-летний мужчина утонул, второго удалось спасти

12 июля в 21:56 поступило сообщение, что в деревне Сууре-Камбья человек находится в беде. Звавшего на помощь мужчину заметили находившиеся на оздоровительной пробежке люди. Они вытащили мужчину на берег и передали скорой помощи.

Выяснилось, что он пошел купаться не один, а с другом, который пропал. Спасателям сначала не удалось найти его в воде, поиски закончились около 23:00. Во вторник их продолжила полиция и обнаружила труп мужчины после полудня.

Согласно первоначальным данным, оба мужчины перед купанием употребляли алкоголь. В их компании был еще и третий мужчина, который недавно чуть было тоже не утонул.

Спасатели предупреждают, что алкоголь и купание — опасная смесь. У пьяного человека притупляется ощущение опасности и координация, что может привести к трагическим последствиям.