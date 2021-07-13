Исследование: несмотря на коронавирус, эстоноземельцы ходят больными на работу, потому что боятся потерять деньги

Больше всего в течение последнего года больными на работу ходили предприниматели и жители Ида-Вируского уезда. Болеть дома чаще всего предпочитают работники пенсионного возраста.

”Это исследование указывает на то, что эстоноземельцы — люди крепкие, до последнего избегающие больничных листов. Многие вполне логично боятся сокращения дохода, но некоторые скорее не хотят подводить своих коллег или опасаются реакции работодателя на больничный лист, связанный с психологическими проблемами”, — рассказала маркетинговый менеджер Seesam Тийа Преэм о результатах исследования.

Люди, ходившие на работу больными, признавались в том, что больничный лист означал бы уменьшение заработной платы в сочетании с дополнительной нагрузкой на коллег. Больше всего волнуются об уменьшении зарплаты рабочие и офисные работники — 60% таких респондентов отметили, что не могут взять больничный лист из-за сокращения дохода.

Три четверти респондентов в возрасте от 25 до 34 лет озабочены скорее возрастанием нагрузки на своих коллег в связи с оформлением больничного листа.

Болезнь для предпринимателей означает в первую очередь проблемы с клиентурой — 75% участвовавших в исследовании предпринимателей заявили, что ходили на работу больными, чтобы не подвести клиентов.

”При этом мужчины и женщины тоже отмечали разные причины выхода на работу больными. Например, четверть женщин и только каждый десятый мужчина в рамках исследования заявляли, что их работодатель негативно относится к невыходу на работу в связи с больничным листом. Подводить клиентов однако не хочется больше мужчинам, чем женщинам, — соответственно 35% и 18% респондентов”, — пояснила Преэм.