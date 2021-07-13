Исследование: несмотря на коронавирус, эстоноземельцы ходят больными на работу, потому что боятся потерять деньги(6)
Больше всего в течение последнего года больными на работу ходили предприниматели и жители Ида-Вируского уезда. Болеть дома чаще всего предпочитают работники пенсионного возраста.
”Это исследование указывает на то, что эстоноземельцы — люди крепкие, до последнего избегающие больничных листов. Многие вполне логично боятся сокращения дохода, но некоторые скорее не хотят подводить своих коллег или опасаются реакции работодателя на больничный лист, связанный с психологическими проблемами”, — рассказала маркетинговый менеджер Seesam Тийа Преэм о результатах исследования.
Люди, ходившие на работу больными, признавались в том, что больничный лист означал бы уменьшение заработной платы в сочетании с дополнительной нагрузкой на коллег. Больше всего волнуются об уменьшении зарплаты рабочие и офисные работники — 60% таких респондентов отметили, что не могут взять больничный лист из-за сокращения дохода.
Три четверти респондентов в возрасте от 25 до 34 лет озабочены скорее возрастанием нагрузки на своих коллег в связи с оформлением больничного листа.
Болезнь для предпринимателей означает в первую очередь проблемы с клиентурой — 75% участвовавших в исследовании предпринимателей заявили, что ходили на работу больными, чтобы не подвести клиентов.
”При этом мужчины и женщины тоже отмечали разные причины выхода на работу больными. Например, четверть женщин и только каждый десятый мужчина в рамках исследования заявляли, что их работодатель негативно относится к невыходу на работу в связи с больничным листом. Подводить клиентов однако не хочется больше мужчинам, чем женщинам, — соответственно 35% и 18% респондентов”, — пояснила Преэм.
Анализ результатов исследования выявил один интересный факт — каждый пятый ходивший на работу больным человек уверен, что психологические проблемы не считаются настоящими заболеваниями и поэтому в таких случаях больничные листы оформлять нет смысла. Такое мнение особенно распространено среди офисных работников — 31% согласились с данным утверждением. Немногим более четверти респондентов думают, что работодателя их здоровье вообще не интересует.
По словам представителя Seesam, исследование также показало, что люди на самом деле ожидают от работодателя не только понимания проблем со здоровьем, но и соответствующей поддержки в виде субсидирования занятий спортом и страхования здоровья. ”38% респондентов хотят, чтобы работодатель покрывал их связанные со здоровьем расходы, а для 39% важно наличие компенсации расходов на спортивные занятия”, — добавила Тийа Преэм.