Олимпийский чемпион из Украины дисквалифицирован за допинг

«В жизни случаются такие ситуации, которые словно тестируют тебя на прочность. Сейчас именно такая ситуация. Арбитраж GEF (Комитет по этике в гимнастике) принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации меня на 4 года. Начиная с ноября прошлого года. Это значит, что на Олимпиаду я не поеду" — написал гимнаст в Facebook.