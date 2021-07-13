13.07.2021, 11:50
Олимпийский чемпион из Украины дисквалифицирован за допинг(5)
Фото: Scanpix
Олимпийский чемпион, украинский гимнаст Олег Верняев сообщил о своей четырехлетней дисквалификации за допинг. Он пропустит Олимпийские игры в Токио.
«В жизни случаются такие ситуации, которые словно тестируют тебя на прочность. Сейчас именно такая ситуация. Арбитраж GEF (Комитет по этике в гимнастике) принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации меня на 4 года. Начиная с ноября прошлого года. Это значит, что на Олимпиаду я не поеду" — написал гимнаст в Facebook.
Также Верняев добавил, что он будет обжаловать решение арбитража GEF.
Верняев — олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, трехкратный победитель Европейских игр, двукратный победитель Универсиад.