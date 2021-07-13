Возможность самостоятельно справляться будучи на пенсии очень важна

Зачастую это касается и финансов. Пенсионный возраст может казаться чем-то далеким, и тот, кто через десятилетия будет жить на накопленные деньги, кажется кем-то другим. А что будет, если я вообще не доживу до этого возраста? Эти мысли, несомненно, крутятся в головах многих, когда речь заходит о накоплениях на старость.

Все же мы все должны учитывать то, что хотя до пожилого возраста еще много времени, уровень жизни и покупательная способность в старости в значительной степени зависит от решений, принятых в трудоспособном возрасте. Поэтому долгосрочные накопления жизненно важны.

Взвешивая, стоит ли продолжать копить деньги во II пенсионной ступени, следует спросить себя, приходит ли мне в голову настолько же простой и в то же время настолько же мало влияющий на сегодняшнюю жизнь способ, который позволит обеспечить душевное спокойствие в пожилом возрасте.

Основные положения, которые нужно обязательно знать о II пенсионной ступени.