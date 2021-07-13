Экономика
13.07.2021, 11:47

Возможность самостоятельно справляться будучи на пенсии очень важна

 
Ваша II ступень
Ваша II ступень
Каждый день мы принимаем решения, которые влияют на наше будущее. Что-то мы получаем быстро, для достижения других важных целей приходится тратить больше времени. Природа человека же такова, что мы часто предпочитаем сиюминутные радости более полезным, но достижимым лишь в долгосрочной перспективе выборам.

Зачастую это касается и финансов. Пенсионный возраст может казаться чем-то далеким, и тот, кто через десятилетия будет жить на накопленные деньги, кажется кем-то другим. А что будет, если я вообще не доживу до этого возраста? Эти мысли, несомненно, крутятся в головах многих, когда речь заходит о накоплениях на старость.

Все же мы все должны учитывать то, что хотя до пожилого возраста еще много времени, уровень жизни и покупательная способность в старости в значительной степени зависит от решений, принятых в трудоспособном возрасте. Поэтому долгосрочные накопления жизненно важны.

Взвешивая, стоит ли продолжать копить деньги во II пенсионной ступени, следует спросить себя, приходит ли мне в голову настолько же простой и в то же время настолько же мало влияющий на сегодняшнюю жизнь способ, который позволит обеспечить душевное спокойствие в пожилом возрасте.

Основные положения, которые нужно обязательно знать о II пенсионной ступени.

  1. К каждому вложенному во II ступень евро, государство добавляет два евро из социального налога. Это значит, что деньги, которые в ином случае ушли бы на налоги, утраивают вкладываемые на пенсионный счет евро, и эта сумма сразу начинает приносить Вам дополнительный доход. Накапливая во II пенсионной ступени, Вы с помощью государства превращаете налоговые поступления в свои собственные деньги.
  2. Деньги II пенсионной ступени можно передать по наследству, государственную же пенсию нет. Все деньги, накопленные во II ступени, можно передать по наследству своим детям или ближайшим родственникам, если случится непоправимое, и Вы сами не сможете ими воспользоваться.
  3. При выводе денег из II пенсионной ступени нужно заплатить государству 20% подоходного налога. Это значит, что с каждой 1000 евро придется отдать 200. Если же подождать до пенсионного возраста, то нужно будет заплатить всего 10% подоходного налога, то есть с каждой 1000 евро 100. А если при достижении пенсионного возраста Вы заключите договор о том, что накопленная сумма будет выплачиваться по частям, то подоходный налог платить не придется. Это составит довольно хорошую сумму.
  4. Если выйти из II пенсионной ступени, то начать снова копить там деньги можно будет только через 10 лет. У людей, получающих сегодня среднюю зарплату, благодаря своим выплатам и выплатам государства, за это время накапливается примерно 10 000 евро. И это если зарплата за это время не вырастет. Если доход за это время увеличится, то и накопленная сумма будет больше. К этому добавятся доходность по накоплениям, сложные проценты и льгота по подоходному налогу. Опять же довольно приличная сумма денег.
  5. Людям, которые не копят деньги во II пенсионной ступени, Банк Эстонии прогнозирует в будущем пенсию на 30% меньше. Если до Вашего выхода на пенсию еще пара десятков лет, и Вы продолжите копить, то II ступень будет составлять примерно треть от Вашей будущей пенсии.


В пенсионной реформе есть еще много нюансов, которые влияют на конечный результат каждого из нас. Самое главное, чтобы Вы основательно продумали свое решение. Обязательно ознакомьтесь с информацией на сайтах Министерства финансов, Пенсионного регистра, своего банка, и, при необходимости, проконсультируйтесь со специалистом.

Если Вам кажется, что Вы поспешили с заявлением о выходе из II пенсионной ступени, то до 31 июля можете его забрать!