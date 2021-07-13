Возможность самостоятельно справляться будучи на пенсии очень важна
Зачастую это касается и финансов. Пенсионный возраст может казаться чем-то далеким, и тот, кто через десятилетия будет жить на накопленные деньги, кажется кем-то другим. А что будет, если я вообще не доживу до этого возраста? Эти мысли, несомненно, крутятся в головах многих, когда речь заходит о накоплениях на старость.
Все же мы все должны учитывать то, что хотя до пожилого возраста еще много времени, уровень жизни и покупательная способность в старости в значительной степени зависит от решений, принятых в трудоспособном возрасте. Поэтому долгосрочные накопления жизненно важны.
Взвешивая, стоит ли продолжать копить деньги во II пенсионной ступени, следует спросить себя, приходит ли мне в голову настолько же простой и в то же время настолько же мало влияющий на сегодняшнюю жизнь способ, который позволит обеспечить душевное спокойствие в пожилом возрасте.
Основные положения, которые нужно обязательно знать о II пенсионной ступени.
- К каждому вложенному во II ступень евро, государство добавляет два евро из социального налога. Это значит, что деньги, которые в ином случае ушли бы на налоги, утраивают вкладываемые на пенсионный счет евро, и эта сумма сразу начинает приносить Вам дополнительный доход. Накапливая во II пенсионной ступени, Вы с помощью государства превращаете налоговые поступления в свои собственные деньги.
- Деньги II пенсионной ступени можно передать по наследству, государственную же пенсию нет. Все деньги, накопленные во II ступени, можно передать по наследству своим детям или ближайшим родственникам, если случится непоправимое, и Вы сами не сможете ими воспользоваться.
- При выводе денег из II пенсионной ступени нужно заплатить государству 20% подоходного налога. Это значит, что с каждой 1000 евро придется отдать 200. Если же подождать до пенсионного возраста, то нужно будет заплатить всего 10% подоходного налога, то есть с каждой 1000 евро 100. А если при достижении пенсионного возраста Вы заключите договор о том, что накопленная сумма будет выплачиваться по частям, то подоходный налог платить не придется. Это составит довольно хорошую сумму.
- Если выйти из II пенсионной ступени, то начать снова копить там деньги можно будет только через 10 лет. У людей, получающих сегодня среднюю зарплату, благодаря своим выплатам и выплатам государства, за это время накапливается примерно 10 000 евро. И это если зарплата за это время не вырастет. Если доход за это время увеличится, то и накопленная сумма будет больше. К этому добавятся доходность по накоплениям, сложные проценты и льгота по подоходному налогу. Опять же довольно приличная сумма денег.
- Людям, которые не копят деньги во II пенсионной ступени, Банк Эстонии прогнозирует в будущем пенсию на 30% меньше. Если до Вашего выхода на пенсию еще пара десятков лет, и Вы продолжите копить, то II ступень будет составлять примерно треть от Вашей будущей пенсии.
В пенсионной реформе есть еще много нюансов, которые влияют на конечный результат каждого из нас. Самое главное, чтобы Вы основательно продумали свое решение. Обязательно ознакомьтесь с информацией на сайтах Министерства финансов, Пенсионного регистра, своего банка, и, при необходимости, проконсультируйтесь со специалистом.
Если Вам кажется, что Вы поспешили с заявлением о выходе из II пенсионной ступени, то до 31 июля можете его забрать!