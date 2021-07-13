Ратас: полную вакцинацию должны пройти еще не менее 173 000 человек

На этой неделе, 17 июля, будет ровно месяц как добровольная вакцинация от коронавируса открыта для всех жителей Эстонии старше 12 лет. Данной возможностью воспользовались 583 560 человек.

”Для того, чтобы вакцинация обеспечила в Эстонии групповой иммунитет, не позднее чем к сентябрю полную вакцинацию должны пройти еще не менее 173 000 человек”, — подчеркнул спикер парламента Юри Ратас на своей странице в Facebook.