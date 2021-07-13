Обратите внимание: на выходных изменится расписание поездов

В связи с ремонтными работами поезда Восточного и Юго-западного направлений не смогут использовать Балтийский вокзал, в результате чего на отрезках Таллинн-Лийва и Таллинн-Юлемисте пассажирам придется воспользоваться заменяющими автобусами. В направлении Пяэскюла поезда смогут использовать только один путь.

”Предприятие Eesti Raudtee проводит на Балтийском вокзале ремонтные работы, и на предстоящих выходных будет закрыт въезд на вокзал с Восточного и Юго-западного направлений. Это означает, что как в субботу, так и в воскресенье между Таллинном и Лийва, а также на отрезках Таллинн-Китсекюла и Таллинн-Юлемисте нужно будет использовать автобусы”, — сказал руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

”Просим обратить внимание на то, что часть поездов Восточного направления будут доезжать только до Юлемисте, а часть до Китсекюла. В таких случаях отправляться поезда будут также от Юлемисте или Китсекюла, и на автобусе нужно будет проехать только одну остановку. От Китсекюла все поезда в порядке исключения будут отправляться от платформы, обычно используемой для прибытия в город, а от Юлемисте в направлении из Таллинна часть поездов будет отправляться от обычной платформы, а часть — от платформы, обычно используемой для прибытия в город. Пожалуйста, следите за размещаемыми на станции Юлемисте наклейками, на которых будет приведена информация о том, от какой платформы будет отходить конкретный поезд”.

На отрезке Таллинн-Пяэскюла поезда смогут использовать лишь направление из города.