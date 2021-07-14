Не только разница в несколько сотен евро. Чем отличается эстонский и латвийский дизайн? Спрашиваем у знатоков

Юлия: Исторически Латвия — страна-производитель, производила всегда нижнее белье, трикотаж… Местное население хочет поддерживает местный дизайн и все меньше покупает в масс-маркете, отдавая предпочтение sustainable fashion (так называемая осознанная или этичная моде, основанная на заботе об окружающей среде и социальной ответственности — прим. ред.)

В Эстонии очень любят и ценят местный дизайн. В Латвии такое же отношение?

Латвийский дизайн дешевле эстонского. Думаю, это связано с законодательством и налогами. На свои вещи я заведомо ставлю низкие цены, чтобы люди покупали. Я хочу, чтобы продукт попал в магазин и его купили, а не чтобы он там лежал. Но на ручную работу цены все же выше, потому что производство одного джемпера занимает 3-4 дня. Такая вещь стоит в районе 150 евро, что все равно довольно дешево для ручного труда.

Камила: В Латвии дизайн ближе к природе, более спокойные тона и линии — более балтийский. А эстонский дизайн больше fusion fashion (смесь стилей — прим. ред.) и с уклоном в скандинавский стиль. Они очень разные!

Эстонский дизайн очень хорошо продается в Латвии! Латышам он очень нравится — но он очень дорогой для нас. Все-таки есть разница в экономике двух стран, поэтому цены выше. В основном, латвийский дизайн более доступный по цене, чем эстонский. Например, если латвийский дизайн стоит 100-300 евро, то эстонский — уже 200-600 евро. А если говорить о верхней одежде, то цены начинаются от 800-900, в то же время у латвийских дизайнеров — от 400.

Юлия: Сложно сравнивать творчество эстонских и латвийских дизайнеров. Эстонская мода более минималистичная, а латвийская — более женственная. Мне кажется, латвийские дизайнеры используют больше принтов, мы сами часто сами наносим принты на многие ткани: натуральные хлопок, шелк, лен.

Света: Мы все равно очень близко живем с нашими южными соседями. Я бы не сказала, что наш дизайн кардинально чем-то отличается. Зато в Латвии рынок моды более обширный, чем в Эстонии. Хотя латвийским дизайнерам кажется наоборот, что в Эстонии модная индустрия лучше развита. Но если сравнить хотя бы размах недели моды, то Латвия выигрывает.

Камила: Латыши очень любят местное производство. Я сама люблю посещать всякие рынки и ярмарки, общаться с другими дизайнерами.

Что делает представленные в Tallinn Design Housе латвийские бренды особенным?

Света: Латвийский дизайн можно приобрести в Эстонии уже сейчас и не только в Tallinn Design Housе. Надеюсь, что в будущем будет больше и сотрудничество продолжится. Важно, чтобы одежда между собой не конкурировала. Было бы здорово, если бы в будущем к нам приехала не только одежда, а еще и косметика, обувь, какие-нибудь кожаные изделия.

Юлия: Одежда Varan Latvija — это удобство и комфорт. Она элегантная и в то же время не сковывает движения. Также это одежда для прогулок по морю, для путешествий на яхтах. В льняной одежде очень хорошо и уютно — и не обгорают плечи! Для Балтийского моря подходит идеально.

Бренд KAREL”S использует национальные латвийские узоры и мотивы. Каждый из них несет в себе какое-то определенное послание. В Латвии все эти орнаменты и узоры считаются чем-то особенным. В одном узоре может заключаться описание всего рода! Взрослое поколение не смущает, что эти орнаменты нанесены на купальники — они даже гордятся, что эта символика продолжает носиться, а не пылиться в шкафу у бабушки. KAREL”S печатает сам ткани в Латвии, там же их и шьет. В Германии очень удивились тому, что все делается у себя же в стране!

Кстати, основательница бренда при его создании вдохновилась Таллинном — она создала первые шелковые платки с латвийской символикой, когда ее дочь отправилась на соревнования по танцам в Таллинн и привезла их в качестве подарков. Можно сказать, с этого все и началось.

Камила: SWEETSANDKNITS — трикотаж, который служит годами. Его можно совмещать с любыми трендовыми вещами. Особенным его делает качество и детали. Наш бестселлер — водолазка из 100% шерсти мериноса, которую мы закупаем в Италии и сами производим в Латвии. У нас есть технологи, которые вяжут и крючком, и на ручных вязальных машинах. Продолжаем традицию прошлых лет.

Важен индивидуальный подход. Клиент может прийти в любой наш магазин и заказать себе вещи под свой рост и размер одежды — длиннее, короче и т.д. Можем доставить в любую точку мира!

TDH - магазин, в котором продаются более 130 эстонских дизайнеров и брендов от одежды и аксессуаров до посуды и предметов мебели — решил на летний период сделать POP-UP с латвийскими дизайнерами. Одежда латвийских брендов будет доступна в Tallinn Design House до конца сентября.