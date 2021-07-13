ФОТО | Полиция обнаружила во дворе дома плантацию конопли

”В ходе расследования мы установили, что мужчина создал во дворе своего дома плантацию конопли в надежде, что его не поймают. Реальность же оказалась таковой, что на прошлой неделе полиция конфисковала у него дома около 3 кг пригодной к употреблению марихуаны, а также более 60 растений конопли ”, — рассказал Топс. Он отметил, что расследование продолжается и устанавливается круг лиц, которым предлагалось вещество.