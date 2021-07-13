ФОТО | Полиция обнаружила во дворе дома плантацию конопли(27)
По словам руководителя следственной группы полиции Вильянди Дэна-Кристьяна Топса, к обнаружению плантации и задержанию подозреваемого привели следственные действия.
”В ходе расследования мы установили, что мужчина создал во дворе своего дома плантацию конопли в надежде, что его не поймают. Реальность же оказалась таковой, что на прошлой неделе полиция конфисковала у него дома около 3 кг пригодной к употреблению марихуаны, а также более 60 растений конопли ”, — рассказал Топс. Он отметил, что расследование продолжается и устанавливается круг лиц, которым предлагалось вещество.
33-летний подозреваемый ранее в уголовном порядке не наказывался. По оценке прокуратуры, целью его действий было дальнейшее распространение вещества, поэтому с согласия суда он был заключен под стражу на время следствия. Сбор улик продолжается.