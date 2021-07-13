ПРОВЕРКА ФАКТОВ | В Клинике ТУ никто не умирал от вакцины

Мужчина утверждает, что об этом ему рассказал бывший работник клиники. Пресс секретарь клиники Яне Фрейманн опровергла это утверждение.

”Автор поста обратился с этим вопросом и к нам, на что мы ему ответили: ”Подобных смертей в Клинике Тартуского университета не было. Пожалуйста, убедитесь в достоверности ваших источников”, — сказала она.

Что касается т.н. бывшего работника, то, по словам Фрейманн, при поступлении на работу работники клиники подписывает соглашение о неразглашении конфиденциальных данных, в том числе относительно пациентов и их диагнозов.

В комментариях Кохв в качестве ”доказательства” смертей от вакцины приводит ссылка на статистику смертей от Департамента статистики. Действительно, в декабре прошлого года в Эстонии наблюдался рост смертности, но это было вызвано не вакцинацией (в то время вакцины в Эстонии еще не было), а самим заболеванием.

С тех пор смертность от COVID-19 росла, пока не достигла своего пика в марте. Эту статистики противники вакцинации и пытаются использовать в своих целях, не упоминая, что возросшая смертность по времени совпадает с пиком пандемии.