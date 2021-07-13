Департамент здоровья: за сутки прибавилось 54 случая заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 29 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 18 в Таллинне.

В Вырумаа прибавилось семь, в Тартумаа, Пылвамаа, Пярнумаа и Ида-Вирумаа — по три, в Вильяндимаа — два, в Ярвамаа и Рапламаа — по одному новому случаю заражения. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. В двух случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 40,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,3%.

По состоянию на утро 13 июля в больницах находится 21 пациент с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается два пациента, из которых на управляемом дыхании два человека. За сутки открыли две новых историй болезни.

В стационарном лечении нуждались 6,9% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 63 года, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 12 человек (57%).

Новых смертельных случаев не зарегистрировано. Всего в Эстонии умерло 1 270 зараженных коронавирусом.

За сутки ввели 4 466 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 585 402 людям, курс вакцинации завершен у 495 800 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 53,2%.

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