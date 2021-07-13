13.07.2021, 09:20
Лутсар: новый рост заболеваемости коронавирусом неизбежен(22)
Foto: Argo Ingver
Смягчение коронавирусных ограничений повлекло за собой увеличение заболеваемости COVID-19 в Европе, эта тенденция неизбежна и для Эстонии.
Об этом заявила "Актуальной камере" глава научного совета, профессор вирусологии Ирья Лутсар. По ее словам, значительную роль в увеличении инфицирования играет дельта-штамм коронавируса (индийский), пишет rusERR.
Хотя в данный момент в Эстонии ситуацию с распространением коронавируса можно назвать хорошей, именно сейчас, летом, стоит активно заняться вакцинацией. "У нас достаточно вакцин. Их хватит для тех, кто переболел, и для тех, кто не переболел", — сказала Лутсар.
"Является ли наблюдаемое сейчас в Эстонии небольшое увеличение заболеваемости началом третьей волны? Возможно это медленное начало третьей волны, которое мы наблюдаем в других странах", — добавила она.