В Ласнамяэ произошла цепная авария

ДТП произошло в 15.23 шоссе Суур-Сыямяэ теэ в Таллинне, где автомобиль Audi A8, управляемый 26-летним мужчиной, врезался в ехавший впереди автомобиль Chrysler 300C, управляемым 41-летней женщиной. Chrysler в свою очередь врезался в остановившийся впереди автомобиль Peugeot 2008, которым управляла 37-летняя женщина.