13.07.2021, 07:42
В Ласнамяэ произошла цепная авария(1)
Foto: Tanel Meos
Вчера в столичном районе Ланснамяэ произошла цепная авария, в которой пострадал человек
ДТП произошло в 15.23 шоссе Суур-Сыямяэ теэ в Таллинне, где автомобиль Audi A8, управляемый 26-летним мужчиной, врезался в ехавший впереди автомобиль Chrysler 300C, управляемым 41-летней женщиной. Chrysler в свою очередь врезался в остановившийся впереди автомобиль Peugeot 2008, которым управляла 37-летняя женщина.
Водитель Chrysler была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.