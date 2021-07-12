12.07.2021, 21:47
ФОТО и ВИДЕО | В Йыгевамаа произошел ландшафтный пожар
В Йыгеваском уезде, в деревне Педья, а точнее в местечке Альтметса сегодня в 16:25 произошел ландшафтный пожар. Прохожий заметил, что из леса поднимается серый дым.
В настоящее время в тушении пожара задействовано 19 единиц техники. Площадь пожара составляет 130х120 метров.
”Полчаса назад в лесу для тушения пожара спасатели развернули рукава”, — сообщили Delfi в пресс-службе спасательной службы.
В пожаре задействованы спасательные команды из Аравете, Йыгева, Коэру, Муствеэ, Пайде, Пылтсамаа, Табивере, а также из Вяйке-Маарья.
Для передвижения по местности спасатели используют квадроциклы и гусеничные тягачи.