ВВС США провели испытания детонации боеголовки гиперзвуковой ракеты быстрого реагирования

По сообщению военных, 780-я испытательная эскадрилья взорвала боеголовку на базе ВВС Эглин во Флориде 7 июля.

"Первое в своём роде испытание гиперзвуковой ракеты класса "воздух-земля" с ракетным двигателем на большой высоте позволило собрать данные о смертоносности этого уникального оружия", — говорится в сообщении ВВС США. В частности, военные заявляют, что были заинтересованы в сборе данных об уникальной "форме боеголовки".

ВВС США не объяснили, как именно было проведено испытание детонации, но взрыв, скорее всего, не является частью запуска гиперзвуковой ракеты. В апреле ВВС США впервые попробовали запустить приборно-измерительную версию ARRW, но полёт макета ракеты был прерван из-за проблем с последовательностью запуска. На этот месяц военные запланировали ещё одни лётные испытания.

ARRW производства военно-промышленной корпорации Lockheed Martin должна стать первой боевой гиперзвуковой ракетой ВВС США, развёртывание которой запланировано на 2022 год. Это оружие представляет собой гиперзвуковую крылатую ракету воздушного базирования со стартовым двигателем, что означает, что в качестве платформы-носителя смогут выступать бомбардировщики вроде Boeing B-52 Stratofortress, заряды с них будут сбрасываться, а затем выводиться на большую высоту с помощью ракеты-носителя, после чего боеголовка будет отделяться и на гиперзвуковой скорости лететь обратно к земле и цели.

В то время как противники — Китай и Россия — разрабатывают гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками, США решили оставить арсенал неатомным, но ракеты теперь должны быть более точными, учитывая меньший радиус поражения обычных боеголовок.

Гиперзвуковая скорость — это скорость, превышающая 5 Махов. Выбор момента взрыва на такой скорости — сложная задача, поскольку ракета двигается со скоростью 1 715 м/с. Временной промежуток для нанесения максимального ущерба цели крайне мал, разница составляет доли секунды.

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