12.07.2021, 19:07
ФОТО | В Эстонии стартовала регата Muhu Väina
Фотограф Карина Ваус
10 июля стартовала знаменитая эстонская регата Muhu Väina (Муху Вяйн), которая проходит с 10-17.07.2021 в акватории пролива Муху. В этот раз она пройдет в 64 раз.
В этот раз участие принимают 111 яхт из Эстонии, Латвии, Финляндии и России. Корона дает свои плоды, к сожалению, поэтому из России в этом году будет лишь 3 команды, тогда как в прошлые годы их насчитывалось до 20. Из Латвии участвуют 5 команд и от финнов – одна.
Интересно, что одной из Таллинских представителей в регате принимает участие яхта Adele Yacht, команда которой позволила сделать фото-репортаж дня подготовки к регате.
Следить за регатой в прямом эфире можно здесь.