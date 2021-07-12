ФОТО | В Эстонии стартовала регата Muhu Väina

В этот раз участие принимают 111 яхт из Эстонии, Латвии, Финляндии и России. Корона дает свои плоды, к сожалению, поэтому из России в этом году будет лишь 3 команды, тогда как в прошлые годы их насчитывалось до 20. Из Латвии участвуют 5 команд и от финнов – одна.