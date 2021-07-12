Этим летом курсирующий между островом Аэгна и Таллинном паром обслужил уже более 3600 пассажиров

На паромной линии Таллинн-Аэгна-Таллинн в мае было совершено 57, а в июне — 67 рейсов, в ходе которых обслужили 989 и 2638 пассажиров, соответственно. В прошлом году сезон навигации стартовал в июне, тогда в ходе 67 рейсов было перевезено 2302 пассажира.

”В этом июне, по сравнению с тем же периодом прошлого года, остров Аэгна посетило на 336 человек больше. Радует, что популярность острова только растет. Чрезвычайно теплое лето заставляет людей отдавать предпочтение местным достопримечательностям, — сказал вице-мэр Андрей Новиков. — Аэгна покоряет сердца гостей богатой природой и увлекательной историей, а недавние инвестиции позволили создать на острове современную туристическую инфраструктуру. Каждый непременно найдет здесь для себя что-то интересное”.

Паром ”Веста” ходит каждый день, кроме вторника. Оператор рейсов — AS Kihnu Veeteed.

По понедельникам, средам и четвергам паром отправляется на Аэгна дважды в день — в 10 и 17 часов. С Аэгна в Таллинн паром отправляется в 11.15 и 18.15. В пятницу, субботу и воскресенье выполняется по три рейса в день: из Таллинна в 10.00, 15.00 и 18.00, с Аэгна — в 11.15, 16.15 и 19.30.

Паром отправляется с причала Горхолла таллиннского Батарейного порта. Поездка длится около часа.

Билеты можно приобрести в предварительной продаже за два часа до поездки. Посадка на паром и продажа билетов на месте начинаются за 30 минут до отправления.

Ознакомиться с графиком движения парома, проверить наличие свободных мест и приобрести билет можно на сайте AS Kihnu Veeteed.

Информация о местных достопримечательностях — на страничке острова.