В эти выходные Маарду торжественно отпразднует День города
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, за четыре десятилетия Маарду превратился из скромного рабочего поселка в красивый современный город с уютными парками и яркими цветочными клумбами; с современными детскими игровыми и спортивными площадками и возможностями для проведения досуга, город, где инвестируют в образование и строительство дорог, где уважают пожилых людей, заботятся о людях с особыми потребностями и поддерживают молодые семьи. ”Сегодня у нас есть повод гордиться своим городом и вместе отметить долгожданный День города. В этом году празднования пройдут в течение всех выходных — большие и мальнекие жители Маарду смогут найти себе мероприятия по душе. Ждем детей, родителей и бабушек с дедушками в субботу в парк Келламяэ, а в воскресенье — в Мууга! ”- сказал Архипов.
Празднование Дня города начнется 17 июля в 10.00 общегородской гимнастикой на городском стадионе Маарду (Карьяари 4). Участников ждут простые упражнения в стиле разных боевых искусств с элеменами кардио и силовой тренировки, а также растяжка. Каждый участник получит подарок.
В тот же день состоится традиционный парад детского транспорта. Юные владельцы разнообразно украшенных детских колясок, велосипедов, самокатов, игрушечных машин и кукольных колясок соберутся возле центра Нурга в 10.30, откуда в 11.00 часов они начнут свой марш по главной городской улице прямо в парк Келламяе, где состоится награждение лучших участников.
Культурная программа в парке Келламяэ начнется 17 июля в 13.00 выступлением детских творческих коллективов, за ним последует чествование горожан, которые в этом году отличились добрыми поступками. В рамках Дня города на большой сцене состоится гала-концерт лучших участников вокально-танцевального фестиваля Maardu-F-Eestis. В парке будут работать разные аттракционы для детей и взрослых, а также будут открыты кафе на любой вкус. В 15.00 все гости праздника смогут бесплатно отведать уху. В 19.30 на сцену выйдет любимец маардуской публики Уку Сувисте со своим коллективом, в 21.00 выступит легендарная группа ”Земляне” (Россия). День города завершится салютом в 22.00. Культурная программа Дня города.
18 июля празднование Дня города перенесется в Мууга, где пройдет День домашних кафе и мероприятия для местной общины. В 10.00 для посетителей откроются полюбившиеся горожанам домашние кафе, которые в этом году заодно станут и ”садовыми академиями”, где можно будет обсудить важные для общины темы, поделиться мнениями и найти единомышленников.
К 13.00 мы ждем семьи с детьми на игровой площадке Вильяпуу-пст, где будут проходить веселые и интересные семейные мероприятия. В программе праздника: акробат и клоун, выступления артистов, представления театра ”Веер и шпага”, игры, соревнования, мыльные пузыри, аквагрим и многое другое. В 18.00 всех гостей ждут в уютном ”мировом кафе”, которое впервые пройдет в Мууга под руководством активистов Muuga Selts и Minu Muuga 2035. В программе интересные дискуссии, отличная компания и визуализация будущего Мууга.
Статус города Маарду имеет с 17 июля 1980 года, а статус самостоятельной административной единицы он получил 7 ноября 1991 года.