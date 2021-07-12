В эти выходные Маарду торжественно отпразднует День города

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, за четыре десятилетия Маарду превратился из скромного рабочего поселка в красивый современный город с уютными парками и яркими цветочными клумбами; с современными детскими игровыми и спортивными площадками и возможностями для проведения досуга, город, где инвестируют в образование и строительство дорог, где уважают пожилых людей, заботятся о людях с особыми потребностями и поддерживают молодые семьи. ”Сегодня у нас есть повод гордиться своим городом и вместе отметить долгожданный День города. В этом году празднования пройдут в течение всех выходных — большие и мальнекие жители Маарду смогут найти себе мероприятия по душе. Ждем детей, родителей и бабушек с дедушками в субботу в парк Келламяэ, а в воскресенье — в Мууга! ”- сказал Архипов.

Празднование Дня города начнется 17 июля в 10.00 общегородской гимнастикой на городском стадионе Маарду (Карьяари 4). Участников ждут простые упражнения в стиле разных боевых искусств с элеменами кардио и силовой тренировки, а также растяжка. Каждый участник получит подарок.

В тот же день состоится традиционный парад детского транспорта. Юные владельцы разнообразно украшенных детских колясок, велосипедов, самокатов, игрушечных машин и кукольных колясок соберутся возле центра Нурга в 10.30, откуда в 11.00 часов они начнут свой марш по главной городской улице прямо в парк Келламяе, где состоится награждение лучших участников.