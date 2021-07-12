Сделайте прививку ради того, чтобы ваши дети могли ходить в кино и встречаться с друзьями

Темп вакцинации в Эстонии показывает, что мы не достигнем целевого показателя вакцинации 70% населения к середине сентября. Это означает, что для детей новый учебный год, третий по счету, может начаться снова дома, за компьютером, один, в стрессе, без друзей и без общения, без тренингов или музыкальной школы. Это очень плохо, так как это означает, что растет целое поколение детей, подобных моей младшей дочери, которые большую часть своих младших школьных лет не учились и не играли с друзьями.

Поэтому я прошу всех пойти и сделать себе прививку, ктo еще не сделал или кто сомневается. Ради наших детей. Чтобы они могли ходить в школу, на тренировки, отмечать дни рождения с друзьями, ходить в кино и театры, а не сидеть дома, одни, за компьютерами.

Я знаю, что некоторые из вас думают, что вакцинация бесполезна, а COVID-19 не так-тo и опасен. Может быть. Но вы этого не узнаете, пока не получите его, и можете оказаться одним из тех, у кого будет серьезное воздействие на здоровье, вызванное вирусом. Некоторые из вас думают, что это хороший план — заразиться вирусом и получить с помощью этого иммунитет. Опять же, может быть. Но вы не знаете, как отреагирует ваш организм. Некоторые люди выживают после онкологии, а некоторые — нет. Это огромный риск, который вы берете на себя со своей жизнью. И не только вашу жизнь, но и жизнь окружающих вас. Вы можете выжить и даже легко перенести это, но ваш коллега — нет, даже ваш ребенок — может нет. Мы узнали сегодня про 11-летнюю девочку, которая умерла от ковида.