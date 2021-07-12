СМИ: В корпусе парома "Эстония" обнаружены две новые трещины

Обнаружение новых трещин подтвердили шведские официальные структуры. Пока еще преждевременно делать какие-либо выводы, с информацией должны разобраться эксперты.

9 июля начались предварительные исследования остова затонувшего парома "Эстония" и морского дна вокруг него. Исследования продлятся до 18 июля. С целью проведения исследований в море находятся два судна, на которых постоянно работают 28 человек.

В начале февраля правительство Эстонии приняло решение выделить на подводные исследования останков судна три миллиона евро. С целью установить происхождение имеющихся пробоин.

Для того, чтобы совершить погружение к останкам парома, Финляндия и Швеция внесли изменения в свое законодательство.

О необходимости нового исследования останков Estonia заговорили после выхода осенью 2020 года документального фильма шведского кинематографиста Хенрика Эвертссона о гибели теплохода. В этом фильме была показана ранее неизвестная специалистам пробоина в корпусе.

Паром "Эстония" затонул ночью 28 сентября 1994 года. Из 989 находившихся на борту человек погибли 852.