Эксперимент RusDelfi | Можно ли в Москве с эстонским QR-кодом о вакцинации попасть в рестораны

К слову, при сканировании европейского паспорта о вакцинации ни в одном из ресторанов ссылка не открывалась. Однако практически везде работал сертификат о получении двух доз вакцины. К сожалению, работники ресторанов с опасением относятся к европейским справкам. Например, в пабе Three Tuns Pub пояснили, что могут впускать только тех посетителей, чей QR-код перенаправляет на сайт Госуслуг.

В другом ресторане на этой же улице после сканирования QR-кода и проверки паспорта приглашают в помещение. В Help & Friends на Тверской-Ямской поясняют, что им дали список из 7 сайтов. Если после сканирования QR-кода ссылка введет на один из этих сайтов, то вход в помещение бара разрешен.

В многие рестораны на Никольской, в Москва-Сити с эстонским QR-кодом попасть не получилось. Персонал вежливо предлагал присесть на летние террасы. К слову, многие хостес при ресторанах признаются, что сами еще не понимают, как будут работать дальше, поскольку с 1 августа вход без QR-кода будет запрещен и на террасы, а как работать с иностранными QR-кодами и висе непонятно.

С эстонским сертификатом о вакцинации удалось попасть еще в два заведения — ресторан рядом с Ленинградским вокзалом и столовую на Красной площади. Название этих мест писать не будем, поскольку есть вероятность, к их работе со стороны властей могут появиться вопросы.

Довольно печально выглядят в торговом центре Афимолл так называемые ресторанные дворики — они закрыты. В помещениях ресторанов очень мало людей. Что примечательно, Бургер Кинг свободно работает на вынос, а вот Макдоналдс, который себя позиционирует как ресторан, работает только на выдачу через курьерскую службу.