Когда уже в Эстонии главные шоссе станут четырехполосными? Пока Латвия инвестирует деньги в дороги, Эстония серьезно отстает

Латвия планирует инвестировать в строительство дорог 5,2 миллиарда евро. Дороги будут перестроены в скоростные магистрали, по которым можно будет передвигаться со скоростью 130 км/ч.

По словам Трея, Эстония в то же время значительно сокращает финансирование строительства дорог — на 113 млн евро — поэтому даже не стоит надеяться, что в течение 20 лет будут готовы три основные эстонские шоссе.

На данный момент в Эстонии удалось построить лишь 176 км четырехполосных дорог. На шоссе Таллинн-Пярну, Таллинн-Тарту и Талллинн-Нарва осталось еще 340 км дорог, которые надо перестроить в четырехполосные.

Трей добавил, что в ремонте нуждаются и местные дороги: "Инфраструктура — система кровообращения государства и без нее жизнь в загородной местности вымрет".

По его словам, в Эстонии сейчас тысячи километров дорог не соответствуют ожиданиям общественности и официальным нормам, не говоря уже об отсутствующих пешеходно-велосипедных дорожках.