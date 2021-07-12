Читатель спрашивает: в нашей фирме все отдыхают. Должен ли я работать за них?(28)
Отвечает глава отдела профилактики Инспекции труда Кайре Саареп:
Как правило, работодателю нужна заранее запланировать то, как будет производиться замена во время отпусков. Это необходимо сделать уже на этапе составления графика отпусков в первые три месяца года. В это время работодатель может обсудить с работниками, кто когда пойдет в отпуск и запланировать замену.
В случае, отпуска были не запланированы, то сначала стороны должны обсудить ситуацию друг с другом и прийти к разумному компромиссу.
Если необходимо заменять одного или нескольких коллег, то очевидно, что в полном объеме свои рабочие обязанности выполнять больше невозможно. Следует обсудить и договориться о том, какие задачи выполнять в порядке приоритета, а какие могут немного подождать. Невозможно ожидать, что один человек сможет в полном объеме выполнить больше, чем другой человек, работающий на полную ставку.
Заблаговременно ознакомьтесь с должностной инструкцией
Зачастую уже при поступлении на работу в должностной инструкции оговаривается, кто кого заменят. Если этого не написано, следует сразу же спросить об этом у работодателя, ведь кроме основного отпуска, заменять нужно будет и в случае болезни работника.
Таким образом, перед подписанием следует тщательно прочитать должностную инструкцию. Это важно прежде всего в связи с тем, что законом не предусматривается дополнительная плата за замену.
Если в должностной инструкции предусмотрена замена, то это является частью должностных обязанностей. Если замена не предусмотрена и если обязанности заменяемого коллеги не совпадают с обязанностями работника, то перед тем, как дать свое согласие, можно попытаться договориться о доплате за замену.
Если все задачи невозможно выполнить в рабочее время, то можно будет говорить о переработке и оплате за переработку, но в этом случае работник и работодатель должны заключить соответствующее соглашение. Работник имеет право отказаться от переработки.
При напряженном ритме нельзя забывать о перерывах, поскольку работнику нужно восстановиться. Статистика подтверждает, что уставшие работники теряют концентрацию и с ними чаще происходят несчастные случаи на производстве.
Для реализации своих прав работник должен уведомить об этом работодателя. Например, сообщить об организации перерывов на отдых; о том, что замена приводит к необходимости переработки и т. Д. Если до начала отпусков договоренностей не было, то о проблемных местах следует сообщить сразу же, как они возникнут. При необходимости в форме, позволяющей письменное воспроизведение, например, по электронной почте.