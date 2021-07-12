О нарвских каникулах Марка Шагала напомнит новый памятник

А соединяет эти две точки земной жизни художника, как рассказал на открытии нарвский гид Александр Опенко, лето 1910 года ( есть неподтвержденная, но обоснованная версия, что и лето 1908, и 1909 годов), когда он отдыхал в имении Фердинандсхоф под Нарвой. Сейчас о том времени и о самом поместье напоминают лишь остатки фундамента, а в начале прошлого века здесь располагалось великолепное здание — деревянное двухэтажное поместье с римско-греческими колоннами.

Марк Шагал прибыл в Нарву по приглашению своего патрона, адвоката Григория Абрамовича Гольдберга, чтобы провести несколько месяцев в имении Наума Семеновича Гермонта, тестя Гольдберга. На тот момент художнику, которому суждено было стать одним из самых известных живописцев 20-го века, исполнилось всего 22 года, он учился в частной художественной школе и мог похвалиться всего лишь одной выставкой со своим участием.

Радушие принявшей художника семьи, окружающая его обстановка способствовали особому настрою художника, здесь им было написано более 40 работ, как минимум 4 из них сохранились: ”Моя комната в Нарве”, ”Мое ателье в Нарве”, ”Домик в парке” и ”Портрет сестры художника”.

Самого расстреляли, поместье сожгли



Многие годы оставалось неясным, когда и как было разрушено имение Фердинандсхоф, вокруг этой темы велись дискуссии. В этом смысле Александр Опенко пришел на открытие, что называется, не с пустыми руками. Он поделился результатами собственного изучения темы. Исчезновение ”дома с колоннами” стало печальным финалом судьбы последнего хозяина усадьбы. Около 20 лет здесь жил местный купец, владелец местного спичечного завода Александр Кучкин. В 40-е годы его расстреляли в Ивангородской тюрьме, а поместье сожгли.

С того времени территория, на которой располагалось поместье, стала приходить в запустение, в наши дни к фундаменту здания можно было пробраться только в безлиственное время. Но о пребывании под Нарвой Марка Шагала напоминал расположенный недалеко от дороги щит.



Более солидное и долговечное