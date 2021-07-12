ЧП и криминал
12.07.2021, 12:47

В Тарту совместная попойка закончилась ножевым ранением

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Vägivald
Vägivald
Foto: Tanel Meos
12 июля рано утром полиция получила вызов на улицу Мыйзавахе в Тарту, где во время совестного распития алкоголя 31-летний мужчина ударил своего 26-летнего знакомого ножом.

Полиция задержала подозреваемого. Раненому мужчине была оказана первая помощь в травмпункте.

За уикенд в Тартумаа произошел еще один инцидент с ножом и алкоголем. 9 июля днем полиция получила вызов в квартиру в волости Камбья, где 65-летний пьяный мужчина напал на свою супругу ножом. Женщине оказали первую помощь, мужчину задержали в качестве подозреваемого в преступлении.

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