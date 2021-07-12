В Тарту совместная попойка закончилась ножевым ранением

За уикенд в Тартумаа произошел еще один инцидент с ножом и алкоголем. 9 июля днем полиция получила вызов в квартиру в волости Камбья, где 65-летний пьяный мужчина напал на свою супругу ножом. Женщине оказали первую помощь, мужчину задержали в качестве подозреваемого в преступлении.