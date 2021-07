Европейский футзал. лига чемпионов – 2021/22. на старт!

Группа A: "Луксол Сент-Эндрюс" (MLT), "Проект" (MKD, хозяева),"Долфинс" Ашдод (ISR), "Сефн Друидс" (WAL)

Группа B: "Минерва" (SUI, хозяева), "Динамо Плюс" (MDA), "Варна" (BUL), "Фиорентино" (SMR)

Группа C: "Халадаш" (HUN),"Дифферданж" (LUX), "Тирана" (ALB, хозяева), "Утлейра" (NOR)

Группа D: "Гентофте" (DEN), "Виймси" (EST, хозяева), "Хаммарбю" (SWE), "Спарта" Белфаст (NIR)

Группа E: ФОН (SRB), КМУ (GEO), "Блу Мэджик" (IRL), "Титоград" (MNE, хозяева)

Группа F: "Араз" (AZE), "Кампуксен Динамо" (FIN), "Раба" (LVA, хозяева), "Европа" (GIB)

Группа G: АПОЭЛ (CYP), "Дукас" (GRE, хозяева), "Диамант" (AUT), "Энкамп" (AND)

Группа H:"Вайлимдорф" (GER, хозяева), "Личени" (KOS), "Хелвесия" (ENG), "Тавшанчалы" (TUR)

• Дебютанты: "Халадаш", ФОН, "Личени", КМУ, "Проект", "Тавшанчалы", "Сефн Друидс", "Европа".

• Бронзовый призер 2014 года "Араз" в 16-й раз играет в футзальной Лиге чемпионов (больше сезонов только у "Кайрата"), "Энкамп" - в 15-й.

• Динамо Плюс" раньше выступало под названием "Динамо" Кишинев.