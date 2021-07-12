Европейский футзал. лига чемпионов – 2021/22. на старт!

Четыре ассоциации (Испания, Португалия, Россия и Казахстан) заявят на турнир по два клуба. Эти восемь команд, включая победителей Лиги чемпионов минувшего сезона -"Спортинг", получили автоматический пропуск в основной раунд в числе 23 клубов с наивысшими коэффициентами. Жеребьевка состоится 30 августа.

Остальные 32 команды стартуют в предварительном раунде, в рамках которого пройдут мини-турниры в восьми группах по четыре команды. Победители групп и обладатели вторых мест попадут в основной раунд. Чемпион Эстонии «Виймси СМСраха» примет на своей площадке соперников из Дании, Швеции и Северной Ирландии. Эта группа не выглядит для эстонской команды непроходимой, и мы вправе рассчитывать на попадание «Виймси» в основной раунд.

Предварительный раунд (20-25 августа)

Группа A: "Луксол Сент-Эндрюс" (MLT), "Проект" (MKD, хозяева),"Долфинс" Ашдод (ISR), "Сефн Друидс" (WAL)

Группа B: "Минерва" (SUI, хозяева), "Динамо Плюс" (MDA), "Варна" (BUL), "Фиорентино" (SMR)

Группа C: "Халадаш" (HUN),"Дифферданж" (LUX), "Тирана" (ALB, хозяева), "Утлейра" (NOR)

Группа D: "Гентофте" (DEN), "Виймси" (EST, хозяева), "Хаммарбю" (SWE), "Спарта" Белфаст (NIR)

Группа E: ФОН (SRB), КМУ (GEO), "Блу Мэджик" (IRL), "Титоград" (MNE, хозяева)

Группа F: "Араз" (AZE), "Кампуксен Динамо" (FIN), "Раба" (LVA, хозяева), "Европа" (GIB)

Группа G: АПОЭЛ (CYP), "Дукас" (GRE, хозяева), "Диамант" (AUT), "Энкамп" (AND)

Группа H:"Вайлимдорф" (GER, хозяева), "Личени" (KOS), "Хелвесия" (ENG), "Тавшанчалы" (TUR)

• Дебютанты: "Халадаш", ФОН, "Личени", КМУ, "Проект", "Тавшанчалы", "Сефн Друидс", "Европа".

• Бронзовый призер 2014 года "Араз" в 16-й раз играет в футзальной Лиге чемпионов (больше сезонов только у "Кайрата"), "Энкамп" - в 15-й.

• Динамо Плюс" раньше выступало под названием "Динамо" Кишинев.

Календарь

Предварительный раунд: 20-25 августа

Жеребьевка основного раунда: 14:00 CET, 20 августа

Основной раунд: 26-31 октября

Жеребьевка элитного раунда: 14:00 CET, 3 ноября

Элитный раунд: 23-28 ноября

Жеребьевка финальной стадии: дата определится позже

Финальная стадия: 28/29 апреля и 30 апреля/1 мая (точные даты подтвердятся позже)