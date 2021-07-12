Керсти Кальюлайд станет крёстной матерью нового судна Tallink MyStar(5)
Строящееся на финской верфи Rauma Marine Constructions (RMC) в Раума по заказу Tallink судно MyStar станет самым экологичным судном на Балтийском море. Строительство нового судна, работающего преимущественно на сжиженном природном газе, должно быть завершено в 2022 году, а церемония крещения, в соответствии с традициями в судостроении, состоится этим летом, 12 августа 2021 года на верфи в Раума. Крёстной матерью станет Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.
Составной частью церемонии крещения MyStar станет спуск судна на воду. Исторически сложилось так, что спуск судна на воду — ещё одна важная веха в судостроительном процессе, символизирующая, что строительство судна на суше было завершено и оно готово к мореходным испытаниям.
Спуск на воду пройдёт в сухом доке судостроительной верфи, где судно строилось до сих пор; во время церемонии спуска на воду почётные гости торжественно откроют водяные клапаны для заполнения дока водой. После крещения и спуска на воду судостроительные работы, в основном, будут продолжены внутри судна.
По традиции, предложение стать покровителем судна на церемонии крещения делается, как правило, видной и влиятельной женщине в обществе.
Поскольку крёстной матерью нынешнего флагмана Tallink — Megastar является экс-президент Финляндии Тарья Халонен, то было логичным, что крёстной матерью судна MyStar, которое будет работать на линии Таллинн-Хельсинки между Эстонией и Финляндией в тандеме с Megastar, станет президент Эстонии.
Комментируя выбор персоны на роль крёстной матери для нового челночного судна Tallink MyStar, генеральный директор Tallink Grupp Пааво Ныгене подчеркнул, что деятельность и вклад президента Керсти Кальюлайд в повышение осведомлённости людей и её позиция в вопросах охраны окружающей среды и изменения климата как на эстонской, так и на международной арене сыграли важную роль в выборе её в качестве крёстной матери.
”Два года назад вышедшее в антарктическую экспедицию ”Антарктика 200” эстонское судно ”Адмирал Беллинсгаузен” помогло нам рассказать несколько историй — представить Эстонию как морскую нацию, Эстонию как страну новых технологий, а также повысить осведомлённость общественности о глобальных экологических проблемах. Хотя, на первый взгляд, MyStar и ”Адмирал Беллинсгаузен”, очень разные, однако, история, которую рассказывают нам эти два корабля, схожа. Эстония является морской страной, и с каждым годом появляется всё больше судов, на корме которых гордо реет эстонский триколор. На этот раз пополнение нашего флота судном под сине-чёрно-белым флагом действительно очень особенное — как с точки зрения его размеров и применяемых технологических решений, так и с точки зрения стремления к дальнейшему сокращению вредных выбросов. Кроме того, Tallink играет особую роль в экономике Эстонии как в качестве работодателя, так и в качестве компании-перевозчика, предоставляющей десяткам тысяч людей возможность ездить на работу”, — сказала Президент Эстонской Республики и крёстная мать MyStar Керсти Кальюлайд.
”Для нас новое судно символизирует новую надежду на лучшее будущее, потому что суда, которые являются более энергоэффективными и экологически чистыми, означают также и более чистое Балтийское море и лучшую среду обитания для всех нас. Тандем наших судов Megastar и MyStar, которые будут работать на маршруте Таллинн-Хельсинки в 2022 году, создаст ”зелёный мост”, соединяющий Эстонию и Финляндию. Мы особенно рады тому, что, несмотря на многочисленные вызовы, обусловленные годом пандемии, мы смогли продолжить наши стратегические инвестиционные проекты, как и планировали и — наперекор всем проблемам — строительство судна будет завершено и в 2022 году MyStar выйдет на линию”, — сказал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.
MyStar для Tallink Grupp символизирует важный шаг на пути к достижению ещё большей энергоэффективности и экологичности судоходных операций компании в регионе Балтийского моря.
Как и нынешнее флагманское судно — Megastar, MyStar будет работать, в основном, на сжиженном природном газе (СПГ) и будет оснащено передовыми технологиями с использованием инновационных решений в соответствии со всеми принятыми в настоящее время и перспективными нормами выбросов.
”MyStar является самым энергоэффективным судном среди нескольких судов, построенных для Tallink Grupp здесь, на верфи RMC в Раума. Наша цель — быть на переднем крае щадящего окружающую среду судостроения, поэтому мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в формирование более экологичного судоходства между Таллинном и Хельсинки в сотрудничестве с нашим важным и давним клиентом”, — прокомментировал президент и исполнительный директор Rauma Marine Constructions Юрки Хейнимаа.
Выбор имени для нового судна состоялся в рамках международного конкурса, проведённым Tallink Grupp. Имя MyStar было предложено Мариеттой Кяхяра из Финляндии, которая пояснила, что MyStar (”Моя звезда”) будет собственной звездой для каждого путешественника на Балтийском море.
Следующей важной вехой в процессе строительства нового скоростного судна Tallink MyStar, которая должна быть пройдена в первой половине 2022 года, является завершение строительства и передача судна с верфи Раума заказчику в лице Tallink Grupp.