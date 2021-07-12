В Тапа построен первый в странах Балтии линейный СПГ-локомотив Operail

”Линейный СПГ-локомотив — один из наших центральных проектов для превращения и так уже экологичного железнодорожного транспорта в ещё более экологичный”, — рассказал председатель правления Operail Рауль Тоомсалу. ”Мы надеемся увидеть положительный результат в части уменьшения выбросов после проведения необходимых тестов и анализов, и в качестве следующих шагов перевести на СПГ также остальные наши тяжёлые линейные локомотивы”, — сообщил он.

”Строительство локомотива продолжалось пять месяцев, в течение которых был перестроен топливный бак осуществлявшего ранее грузоперевозки на дизельном топливе американского локомотива типа C36 от General Electric, к которому добавили СПГ-ёмкости. На локомотив установили также прочие необходимые системы и разнообразное оборудование, чтобы обеспечить максимальную безопасность”, — объяснил исполнительный директор Тапаского депо Михаил Синани.

”Теперь локомотив работает на двух видах топлива, что означает, что он может ездить как на дизельном топливе, так и на СПГ — это решение позволяет сэкономить 30% топливных расходов, и машина выделяет в воздух на 20% меньше углекислого газа и до 70% меньше диоксида серы”, — рассказал он.

До начала работы локомотив должен пройти период тестирования и сертификации. ”В первую очередь мы добавим на построенный линейный СПГ-локомотив датчики, с помощью которых сможем измерить объём выбросов и провести более детальный анализ воздействия на окружающую среду. За этим следуют составление необходимой документации для сертификации нового типа локомотива, испытания и тестовые поездки как на нашей местной инфраструктуре, так и на общественной железной дороге”, — рассказал Синани.

СПГ-локомотив начнёт осуществлять грузоперевозки предположительно осенью 2021 года.