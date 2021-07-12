NB! Для перевозки велосипеда в поезде теперь нужно будет покупать отдельный билет

”Большое количество велосипедов в поездах становится все более серьезной проблемой — зачастую велосипеды загромождают весь проход. Это привело к ситуации, когда обилие велосипедов препятствует свободному передвижению в поезде, из-за чего пассажиры не могут пройти в туалет, обслуживающему работнику сложно передвигаться по вагонам, а пассажиры не могут занять желаемое место. Слишком большое количество велосипедов также приводит к опозданиям, так как для входа и выхода с велосипедом требуется больше времени, особенно в Таллинне, где количество остановок является более плотным. Кроме того, такая ситуация еще и представляет опасность, так как в случае быстрого торможения поезда человеку, стоящему с велосипедом посреди зоны C, просто не за что ухватиться. В свою очередь, все это отпугивает других клиентов, которые из-за неудобств в поезде начинают отдавать предпочтение поездкам на автомобиле”, — описал ситуацию руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго.

Конго отметил, что предприятие Elron до сих пор избегало использования билетов для велосипеда. Типичную для летнего сезона проблему оно пыталось разрешить с помощью других мер, однако сегодня этих усилий, к сожалению, уже не достаточно: ”На многих станциях для велосипедистов созданы очень хорошие возможности; в электропоездах мы сделали зоны для входа более просторными, чтобы пассажиры с детскими колясками могли использовать для поездок и другие вагоны, предоставляя больше пространства для велосипедов в зоне С; в поиске расписания мы показываем пассажирам информацию о том, рекомендуется ли входить в поезд на данном рейсе с велосипедом, или нет. К сожалению, в ситуации постоянного роста использования велосипедов в целом такие меры больше не являются достаточными”.