Необычная кража: воры украли ценную коллекцию моделей поездов. Ее часть нашлась на балконе социального дома в Мустамяэ

Ояперв начал собирать модели поездов еще в начале 2000-х годов. На сегодняшний момент в его коллекции накопилось 80 моделей, в основном американских, цены которых зачастую могут доходить до нескольких сотен евро.

Коллекция радует не только его самого. Ежегодно в Таллинне проходит фестиваль Minimaailm, где коллекционеры моделей могут выставить их на всеобщее обозрение. Именно во время этого фестиваля в 2019 году воры добрались до коллекции Ояперва.

Он поехал на машине из Раквере в Таллинн, а свои ценные коллекционные модели вез в двух спортивных сумках, поставленных перед пассажирским передним сиденьем. Выяснилось, что у его места ночлега в столице не было свободной парковки, поэтому он оставил автомобиль неподалеку у образовательного учреждения.

На следующее утро выяснилось, что сумки с поездами пропали. Ояперв обратился в полицию с заявлением о краже, примерно оценив пропавшую коллекцию в 6000 евро.

Коллекционер знал, что такие специфические модели, как были в его коллекции, невозможно продать, чтобы об этом никто не узнал. Насколько он знал, в странах Балтии только три коллекционера собирают американские модели поездов, а во всей Эстонии моделями железных дорог увлекаются лишь шесть человек.

Спустя неделю его ждали хорошие новости от полиции — поезда нашлись! Спортивные сумки с поездами нашлись на балконе одного социального дома в Мустамяэ. Ояперв говорил, что Спасательный департамент доставал их оттуда с помощью лестницы. Одна модель была найдена в квартире, где с ней на полу играл ребенок.

Все же оказалось, что пять моделей пропали. Тогда Ояперв продолжил поиски в Facebook, обещая вознаграждение. В один день ему написала женщина из Таллинна, которой принесли три модели поездов, похожие на те, что пропали у коллекционера. Выяснилось, что это были три самые ценные модели из его коллекции.

Воры были пойманы, у них за плечами были другие кражи и они понесли наказание — одного мужчину приговорили у году тюремного заключения, другого к полгода условно.