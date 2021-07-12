Ушел из жизни основатель рыбного производства M.V.Wool Мати Ветевоол

"Стойкость и оптимизм Мати были с ним до конца. Эти и другие положительные эпитеты навсегда останутся характеризовать Мати. Мати был активным членом совета и был словом и делом вовлечен в происходящее. Будучи страстным рыбаком, Мати почти всегда находил возможность вставить какую-нибудь смешную рыбачью байку, и это превратилось в своего рода отдельный жанр. Отличных уловов в небесных водах тебе, Мати! — сказала председатель волостного собрания Кюлли Таммур.