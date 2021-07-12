12.07.2021, 10:28
Ушел из жизни основатель рыбного производства M.V.Wool Мати Ветевоол(6)
Foto: Tiit Blaat
В воскресенье ушел из жизни основатель рыбного производства M.V.Wool Мати Ветевоол.
”Нашу волость настигла большая утрата. Вчера ушел из жизни уважаемый член волостного собрания и выдающийся житель волости Мати Ветевоол”, — сообщила управа волости Ляэне-Харьюмаа в социальных сетях.
"Стойкость и оптимизм Мати были с ним до конца. Эти и другие положительные эпитеты навсегда останутся характеризовать Мати. Мати был активным членом совета и был словом и делом вовлечен в происходящее. Будучи страстным рыбаком, Мати почти всегда находил возможность вставить какую-нибудь смешную рыбачью байку, и это превратилось в своего рода отдельный жанр. Отличных уловов в небесных водах тебе, Мати! — сказала председатель волостного собрания Кюлли Таммур.