Майметс о темпах вакцинации: поглаживания по голове больше недостаточно

"Необходимо понимать, что для ограничения распространения вируса есть всего две возможности: вариант XVI-XVII веков — полная изоляция или возможности XX века — эффективные вакцины", — сказал Майметс и подчеркнул, что чем больше будет вакцинированных, тем меньше будет ограничений.

Он согласен с профессором Ирьей Лутсар в том, что должно быть больше положительной информации о вакцинации, а еще больше он согласен с семейным врачом Кармен Йоллер, которая считает, что вакцинированные жители должны ясно понимать, в чем их преимущества перед непривитыми.

Майметс привел в пример Данию, куда недавно съездил, и где действуют очень четкие правила: если хотите сходить в музей современного искусства, предъявите справку о вакцинации, негативный тест на коронавирус или справку о том, что человек переболел COVID-19; если хотите выпить кофе в фойе гостиницы, предъявите справки — это не означает, что Дания недемократичная страна, там систематически показывают людям, что полезно, а что нет, отметил Майметс.

"Ясно, что исключительно мягкими мерами справиться нельзя, надо активно повышать мотивацию", — подчеркнул Майметс, добавив в шутку, что в этом смысле можно воспринимать как помощь решения Финляндии ограничить возможности для путешествий справками о вакцинации, тестированием и справками о перенесении болезни.