За сутки в Эстонии выявлен 21 случай заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 14 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 11 в Таллинне.

В Тартумаа и Ида-Вирумаа прибавилось по два, в Ярвамаа и Вырумаа — по одному новому случаю заражения. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. В одном случае в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 39,7 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,3%.

За сутки в больницах открыли две новые истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 24 пациента. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 64 года, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 15 человек (62%).

За сутки ввели 4 743 дозы вакцины, прививки сделаны в общей сложности 583 560 людям, курс вакцинации завершен у 492 660 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 53,1%.

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