Пыхья-Таллинн накрыла волна краж

Согласно анализу, в основном число краж снижается, а ежегодной волны краж с дач в этом году и вовсе не было. Тем не менее во втором квартале кражи из закрытых дворов выросли более чем в два раза, а воры нацелены именно на дворы в Пыхья-Таллинне.

При этом воров не останавливают заборы и замки на калитках. Самый надежный способ защитить свое имущество — не оставлять его во дворе или держать его за замком.

Департамент полиции и погранохраны во втором квартале зарегистрировал 40 краж из закрытых дворов, в тот же период прошлого года их было всего 26. В половине случаев ущерб от кражи превысил 500 евро. Лишь каждая шестая кража произошла во дворе, где есть камера наблюдения. Большинство краж были совершены вечером между 18:00 и полуночью.