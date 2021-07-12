Новости Эстонии
12.07.2021, 09:52

Популярный киоск на площади Вабадузе могут снести

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R-Kiosk
R-Kiosk
Foto: Robin Roots, Õhtuleht
Таллиннский департамент городского планирования попросил управу Кесклинна ликвидировать R-Kiosk на площади Вабадузе, пишет Õhtuleht.

Глава департамента Ивари Раннама объяснил, что общий вид киоска не подходит к площади Вабадузе, являющейся представительской площадью города и всей страны.

Старейшина Кесклинна Моника Хауканымм согласна с оценкой департамента, но все же считает, что киоск и его услуги "крайне необходимы".

Согласно данным R-Kiosk Estonia AS, киоск на площади Вабадузе обслуживает около 200 000 клиентов в год, 60% из которых покупают транспортные или телекоммуникационные услуги: билеты, карты общественного проезда, карты пополнения денег, разговорные карты и т.д.

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