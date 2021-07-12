Популярный киоск на площади Вабадузе могут снести

Глава департамента Ивари Раннама объяснил, что общий вид киоска не подходит к площади Вабадузе, являющейся представительской площадью города и всей страны.

Старейшина Кесклинна Моника Хауканымм согласна с оценкой департамента, но все же считает, что киоск и его услуги "крайне необходимы".

Согласно данным R-Kiosk Estonia AS, киоск на площади Вабадузе обслуживает около 200 000 клиентов в год, 60% из которых покупают транспортные или телекоммуникационные услуги: билеты, карты общественного проезда, карты пополнения денег, разговорные карты и т.д.