Сегодня! Полиция научит жителей Таллинна ездить на самокатах(4)
”Электросамокаты и другие легкие транспортные средства — это относительно новые участники дорожного движения, которые становятся все популярнее. Навыки безопасного вождения стоит усвоить еще до выезда на проезжую часть. Помимо правильного стиля вождения, стоит помнить и о других правилах — о том, что передвигаться можно только поодиночке и на трезвую голову, что необходимо уважать других участников движения и стоит носить шлем, даже если тебе больше 16 лет”, — сказала специалист по профилактике Кесклиннаского отделения полиции Мари-Лийс Мелдер.
В Таллинне и Харьюмаа в этом году произошло уже 74 ДТП с участием легких транспортных средств, в которых пострадало 77 человек. Больше всего таких ДТП произошло именно в центре Таллинна (24) и Пыхья-Таллинне (21), где заметно широкое использование электросамокатов.
Кесклиннаское отделение полиции вместе с управами частей города Кесклинн и Пыхья-Таллинн организовывает 12 июля на пляже Штрооми и площади Свободы инфодень о безопасности дорожного движения, которое направлено, в первую очередь, на безопасное передвижение на электросамокатах.
”В городе появляется все больше способов передвижения, поэтому взаимовежливость и внимательность к другим участникам движения играет все большую роль. Очень популярным средством передвижения стали самокаты, как обычные, так и на электрической тяге. Мы рады, что вместе с полицией и операторами аренды самокатов на площади Свободы можно будет потренировать свои навыки вождения на учебной трассе и проверить свои знания правил дорожного движения”, — сказала заместитель старейшины Кесклинн Елена Кальбина.
”Особенно тревожат случаи, когда на самокатах ездят по двое. На это опасное поведение обязательно стоит обратить внимание и важно проводить разъяснительную работу среди родителей. Мы очень приветствует проведения такого инфодня”, — сказала исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
Безопасности на дороге способствуют операторы аренды самокатов Bolt и Tuul, чьи двухколесные транспортные средства можно будет попробовать на месте. Лучшим участникам мероприятия достанутся также ценные призы. Полиция со своей стороны напомнит участникам, как безопасно передвигаться, какой самокат отвечает техническим требованиям и каковы изменения в законе, касающиеся передвижения на этом транспортном средстве.
”При езде на самокате очень важно сохранять внимательность по отношению к происходящему вокруг. Так как электросамокат соприкасается с дорогой лишь двумя колесами, нужно быть очень внимательным к ямам, бордюрам, краям дороги и другим поверхностям, которые могут вызвать потерю контроля над ним. Безопасная культура движения очень важна для Bolt и надеемся, что усвоенное на инфодне будет применено и в обычном движении”, — сказал специалист по самокатам из фирмы Bolt Александр Лилишенцев.
По словам руководителя по операциям Tuul Кай-Ли Мерисалу, компания очень приветствует инициативу полиции и управ частей города Кесклинн и Пыхья-Таллинн. ”Мы планировали провести мероприятие подобного формата еще в прошлом году, но, к сожалению, коронавирус внес свои коррективы и мы ограничились публикацией различных видеороликов о безопасности в наших социальных сетях. Чтобы культура движения улучшилась и информация достигла целевой аудитории, полиции и операторам аренды самокатов нужно сотрудничать, повторять основы безопасности и делиться этой информацией в разных медиаканалах. Многие пользователи легких транспортных средств не знают, что в понятии Закона о дорожном движении они являются водителями, чьи права и обязанности регулируются законом”, — сказала Мерисалу.
Инфодень, посвященный безопасности дорожного движения состоится в понедельник, 12 июля:
· Около пляжного здания Штрооми мероприятие пройдет с 12.00 до 15.00
· На площади Свободы мероприятие пройдет с 17.00 до 20.00
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