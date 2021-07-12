Сегодня! Полиция научит жителей Таллинна ездить на самокатах

”Электросамокаты и другие легкие транспортные средства — это относительно новые участники дорожного движения, которые становятся все популярнее. Навыки безопасного вождения стоит усвоить еще до выезда на проезжую часть. Помимо правильного стиля вождения, стоит помнить и о других правилах — о том, что передвигаться можно только поодиночке и на трезвую голову, что необходимо уважать других участников движения и стоит носить шлем, даже если тебе больше 16 лет”, — сказала специалист по профилактике Кесклиннаского отделения полиции Мари-Лийс Мелдер.

В Таллинне и Харьюмаа в этом году произошло уже 74 ДТП с участием легких транспортных средств, в которых пострадало 77 человек. Больше всего таких ДТП произошло именно в центре Таллинна (24) и Пыхья-Таллинне (21), где заметно широкое использование электросамокатов.

Кесклиннаское отделение полиции вместе с управами частей города Кесклинн и Пыхья-Таллинн организовывает 12 июля на пляже Штрооми и площади Свободы инфодень о безопасности дорожного движения, которое направлено, в первую очередь, на безопасное передвижение на электросамокатах.

”В городе появляется все больше способов передвижения, поэтому взаимовежливость и внимательность к другим участникам движения играет все большую роль. Очень популярным средством передвижения стали самокаты, как обычные, так и на электрической тяге. Мы рады, что вместе с полицией и операторами аренды самокатов на площади Свободы можно будет потренировать свои навыки вождения на учебной трассе и проверить свои знания правил дорожного движения”, — сказала заместитель старейшины Кесклинн Елена Кальбина.

”Особенно тревожат случаи, когда на самокатах ездят по двое. На это опасное поведение обязательно стоит обратить внимание и важно проводить разъяснительную работу среди родителей. Мы очень приветствует проведения такого инфодня”, — сказала исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.