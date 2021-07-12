Число новых случаев коронавируса в Эстонии растет вторую неделю подряд

С 5 по 11 июля было выявлено 299 новых случаев заражения — на 34% больше, чем неделей ранее, когда инфекцию обнаружили у 224 человек, пишет RusERR .

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость увеличилась с 29 до 39 случаев на 100 000 населения. Показатель пока остается ниже отметки в 50 случаев во всех уездах, кроме Раплаского (75) и Ида-Вируского (54).