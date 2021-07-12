Ученый рассказал, в чем главная опасность дельта-штамма коронавируса

В первую очередь ученый обратил внимание на то, что прививку от коронавируса необходимо сделать даже в том случае, если человек перенес COVID-19. По его словам, главная угроза, которая исходит от ”дельты”, заключается в том, что этот штамм коронавируса может распространяться очень быстро, создавая больше возможностей для формирования новых вариантов, которые могут лучше избегать вакцин.