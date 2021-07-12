12.07.2021, 07:30
Ученый рассказал, в чем главная опасность дельта-штамма коронавируса(13)
В первую очередь ученый обратил внимание на то, что прививку от коронавируса необходимо сделать даже в том случае, если человек перенес COVID-19. По его словам, главная угроза, которая исходит от ”дельты”, заключается в том, что этот штамм коронавируса может распространяться очень быстро, создавая больше возможностей для формирования новых вариантов, которые могут лучше избегать вакцин.
”Дельта” вызывает у меня беспокойство <…>, но не только она. [Больше всего беспокоит то, что есть] и другие штаммы, ждущие своего часа”, — сказал Ноймер.
По его словам, в США ”более чем достаточно” невакцинированных людей для того, чтобы начать новую волну коронавируса.