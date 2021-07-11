ФОТО | Финал Евро смотрим лёжа! Как болели за Италию и Англию в Ласнамяэ

Пока лучшие футболисты Европы выясняли отношения в тысячах километров от Ласнамяэ, в самом большом районе Таллинна жители и гости города могли насладиться футболом на большом экране, а заодно поучаствовать в футбольных конкурсах и аттракционах. Одним из гостей фан-зоны стал экс-футболист сборной Эстонии Владимир Воскобойников.