12.07.2021, 01:25
ФОТО | Финал Евро смотрим лёжа! Как болели за Италию и Англию в Ласнамяэ(1)
Пока лучшие футболисты Европы выясняли отношения в тысячах километров от Ласнамяэ, в самом большом районе Таллинна жители и гости города могли насладиться футболом на большом экране, а заодно поучаствовать в футбольных конкурсах и аттракционах. Одним из гостей фан-зоны стал экс-футболист сборной Эстонии Владимир Воскобойников.
Как проходило мероприятие в Паэ - смотри нашу фотогалерею.
А текстовую трансляцию финала можно прочитать ЗДЕСЬ.