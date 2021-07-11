11.07.2021, 20:47
Энели Ефимова из Силламяэ выиграла золотую медаль на юниорском ЧЕ по плаванию(3)
В последний день проходящего в Риме чемпионата Европы по плаванию среди юниоров 14-летняя Энели Ефимова завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров брассом.
Ефимова финишировала с результатом 1.07,24, сообщает RusERR.
Второе место с минимальным отставанием заняла россиянка Елена Богомолова, уступившая эстонской спортсменке всего одну сотую секунды, а бронза досталась польке Каролине Пехович, отставшей от Ефимовой на 1,69 секунды.
Ранее Ефимова также завоевала на юниорском чемпионате Европы серебряную медаль на дистанции 200 метров брассом и бронзу на 50-метровке брассом.