В столкновении двух авто пострадал мужчина и маленький мальчик

В воскресенье в 15:40 на перекрестке шоссе Тарту-Ряпина и Аовере-Луунья столкнулись автомобили Citroen C4 Picasso и Mercedes R320 CDI.

По предварительным данным, Citroen столкнулся с ехавшим по главной дороге Mercedes. Скорая доставила в больницу водителя Citroen — 34-летнего мужчину — и четырехлетнего ребенка.

Водитель Mercedes был трезв, был ли трезв водитель Citroen, сейчас устанавливается. Все находившиеся в автомобилях люди были пристегнуты.