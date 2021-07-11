ЧП и криминал
11.07.2021, 20:25

В столкновении двух авто пострадал мужчина и маленький мальчик

 
PERH, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Agris Peedu
PERH, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Agris Peedu
Foto: Tiit Blaat
Сегодня днем в столкновении двух машин пострадали мужчина и маленький ребенок.

В воскресенье в 15:40 на перекрестке шоссе Тарту-Ряпина и Аовере-Луунья столкнулись автомобили Citroen C4 Picasso и Mercedes R320 CDI.

По предварительным данным, Citroen столкнулся с ехавшим по главной дороге Mercedes. Скорая доставила в больницу водителя Citroen — 34-летнего мужчину — и четырехлетнего ребенка.

Водитель Mercedes был трезв, был ли трезв водитель Citroen, сейчас устанавливается. Все находившиеся в автомобилях люди были пристегнуты.

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